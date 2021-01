Eingeschlagene Fensterscheiben sind nur ein Übel auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Marktes an der OdF-Straße hinter der Sekundarschule in Gardelegen. Foto: Malte Schmidt

Über Müll und Scherben auf dem Gelände des ehemaligen Rewe-Marktes in Gardelegen ärgern sich die Bürger.

Gardelegen l „Das Gelände um den ehemaligen Rewe-Markt entwickelt sich zum Schandfleck.“ Mit dieser Nachricht richtete sich kürzlich ein Gardelegener an die Stadtverwaltung. In den zurückliegenden Monaten haben wiederholt der Polizei unbekannte Täter das Gelände um den ehemaligen Rewe-Markt verschmutzt und sogar Scheiben des einstigen Marktes an der Straße der Opfer des Faschismus zerstört.

Scherben sind eine Gefahr

Das Thema ist auch im Fachbereich des Ordnungsamtes in der Verwaltung bekannt. „Am 22. Dezember gab es eine telefonische Anzeige des in Gardelegen wohnenden Verwalters des Gebäudes“, wie Susann Rieck, Mitarbeiterin des Fachbereiches, auf Nachfrage der Volksstimme mitteilte.

Wie dem Gardelegener, der sich kürzlich in der Verwaltung meldete, außerdem auffiel, seien momentan zahlreiche Fensterscheiben an dem Markt kaputt. „Hier hat man sich offensichtlich Zugang ins Innere verschafft. Die Scherben sind eine Gefahr für Kinder“, machte er deutlich.

Bereits in der kommenden Woche, so erklärte Susann Rieck, sollen die Scheiben erneuert werden. So stehe die Verwaltung mit dem eingangs erwähnten Verwalter des Gebäudes in engem Kontakt. Hinzu komme, dass das Gelände darüber hinaus Privateigentum sei. Deswegen wird der Fachbereich für Sicherheit und Ordnung zeitnah den Eigentümer kontaktieren, der wiederum dann in Auftrag geben muss, dass das Grundstück von dem Unrat befreit werde.

Und davon gibt es vor Ort reichlich. So lagen am Rand des Geländes am Freitagvormittag zahlreiche Mülltüten. Hinzu kommt, dass Plastiktüten und weitere Abfälle auf dem ehemaligen Parkplatz verstreut sind. Wie es aus der Vewaltung hieß, sei bekannt, dass sich vor Ort sehr oft Jugendliche am Nachmittag die Zeit vertreiben. Auch die Polizei habe bislang nur ab und an diese auf frischer Tat ertappen können.