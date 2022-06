Besondere Auszeichnung: Stadtrat Kalbe verleiht Ehrenmedaille an Heimatforscher Henning Krüger

Der Kalbenser Heimatforscher Henning Krüger, langjähriges Vorstandsmitglied im Kultur- und Heimatverein Kalbe, hat vom Stadtrat eine besondere Auszeichnung erhalten. Ihm wurde die Ehrenmedaille verliehen. Der Kalbenser nahm diese am Donnerstagabend im Kulturhaus entgegen

Kalbe - Weil er sich in besonderem Maße um die Stadt Kalbe verdient gemacht hat, ist dem Kalbenser Henning Krüger die Ehrenmedaille des Stadtrates verliehen worden. Der Vorschlag dafür war aus Reihen des Kultur- und Heimatvereins Kalbe gekommen, in dem Krüger selbst langjähriges Mitglied ist und in dessen Vorstand er mitarbeitet.