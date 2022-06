Besonderes Ostsee-Camp für Gardelegener: Wie Asbestplatten Gager retteten

Gardelegen/Gager - In drei Durchgängen können auch in diesem Jahr wieder Kinder des Altmarkkreises Salzwedel in den großen Sommerferien 13 Tage lang „Urlaub“ an der Ostsee machen, und zwar im Feriencamp Gager auf der Halbinsel Mönchgut. Und das hat eine lange Geschichte und war sogar einmal in Gefahr. Die Rettung kam dank Asbestplatten.