Wechsel nicht möglich Bestattung in Gardelegens Ortsteil Jerchel mit oder ohne Namensplättchen?

Auf vielen Friedhöfen in städtischer Trägerschaft – und das sind immerhin 27 – gibt es die grüne Wiese für anonyme Bestattungen und seit einiger Zeit auch Flächen für teilanonyme Bestattungen, wie in Jerchel. An einer Stele können Angehörige Namensplättchen anbringen. Diese neue Form weckt Begehrlichkeiten.