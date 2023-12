Die Schüler des Gardelegener Gymnasiums hatten am Donnerstag eine ganze besondere Unterrichtsstunde, mit „France Mobil“ war Margaux Colin zu Gast.

Besuch aus Frankreich am Gardelegener Gymnasium

Der Französischunterricht am Gymnasium Gardelegen lief in dieser Woche ungewöhnlich ab.

Gardelegen - Die Schüler der achten Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums in Gardelegen konnten ihre Französischkenntnisse in dieser Woche bei einer Muttersprachlerin auf die Probe stellen. Die Klasse 8c und einige andere Jahrgänge wurden am Donnerstag von Margaux Colin besucht. Sie ist eine waschechte Französin aus der Stadt Lille, die im nördlichen Teil unseres Nachbarlandes liegt.