So viele Besucher wie noch nie kamen in diesem Jahr zur Ferienfreizeit in die Langobardenwerkstatt Zethlingen. Die Besucher kamen aus ganz Deutschland aber auch aus Irland oder Lettland.

Kalbe - Den Bogen spannen, den Pfeil zwischen die Finger nehmen, das Ziel anpeilen und mit der richtigen Körperspannung den Pfeil davon schnellen lassen. Patrick van Kempen aus Arendsee lässt sich von Reinhard Kersten, einem ehrenamtliches Mitglied der Interessengemeinschaft Langobardenwerkstatt Zethlingen, erklären, wie die Germanen vor rund 2000 Jahren mit Pfeil und Bogen agierten. Er und weitere Kinder hatten in den zurückliegenden Ferienwochen an jeweils zwei Tagen pro Wochen Gelegenheit, an der Ferienfreizeit der Langobardenwerkstatt teilzunehmen. Und dieses Angebot wurde in diesem Jahr richtig gut besucht. Rekord waren mehr als 200 Gäste an einem Tag.