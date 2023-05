Betreuungsverein zieht in Innenstadt von Kalbe

Kalbe - Der in Kalbe ansässige, aber in der gesamten Altmark agierende Verein Betreuung, Vormundschaft und Pflegschaft, kurz BVP, feiert 2023 zehnjähriges Bestehen. Und dazu will er, der gemeinnützig tätig ist, sich quasi selbst ein Geschenk machen.