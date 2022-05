Reformationsgottesdienst in der Marienkirche Bewerber für Gardelegener Pfarramtsstelle spricht von Freiheit, Liebe und Gottvertrauen

Tobias Krüger, 58 Jahre alt, geboren in Seehausen – er könnte der neue Pfarrer für Gardelegen und Ipse werden. Vorgestellt hat er sich beim Reformationsgottesdienst in der Marienkirche in Gardelegen mit einer interessanten Predigt.