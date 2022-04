Bibliothek Gardelegen: 61 Kinder lesen 225 Bücher

Gardelegen - Es sich mit einem Buch gemütlich machen, abtauchen in verschiedene Abenteuer und Fantasien – für 61 Mädchen und Jungen war das eine Lieblingsbeschäftigung in den vergangenen Sommerferien. Sie beteiligten sich nämlich am diesjährigen Lesesommer XXL der Gardelegener Bibliothek, und lasen bei der 12. Auflage der Aktion zusammen insgesamt 225 Bücher mit 42 759 Seiten.