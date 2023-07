Nutzer beschwert sich Bibliothek Gardelegen: Leser gegen den Gaming Club in der Buch Ausleihe?

Gardelegen ist in vielem Vorreiter, man denke nur an Gardelehrer oder Zahnarzt-Stipendium. Da wundert es nicht, dass auch die Bibliothek offen für Neues ist und neben Büchern sogar einen Gaming Club beherbergt. Das kommt aber nicht bei allen gut an.