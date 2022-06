Bibliothek in Kalbe – erhalten oder schließen?

Die sogenannte Probezeit für die Stadtbibliothek Kalbe, die nach dem Wechsel der Leitung erteilt wurde, ist um. Ist es gelungen, die Einrichtung attraktiver zu gestalten und mehr Nutzer zu gewinnen? Um diese Fragen und um die Zukunft der Bibliothek geht es in dieser Woche bei der nächsten Stadtratssitzung.

Über die Zukunft der Stadtbibliothek Kalbe, die im Kulturhaus untergebracht ist, beraten am kommenden Donnerstag die Mitglieder des Stadtrates.

Kalbe - Einen Grundsatzbeschluss zum Umgang mit der Bibliothek in Kalbe und der Außenstelle in Altmersleben wollen die Mitglieder des Finanz- und Sozialausschusses für die kommende Sitzung des Stadtrates auf den Weg bringen. Der kommt an diesem Donnerstag, 25. November, zusammen und wird dann unter dem Tagesordnungspunkt „Beschluss zur Zukunft der Bibliotheken“ zu diesem Thema beraten.