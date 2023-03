Am Gardelegener Gymnasium engagieren sich Schüler in der Arbeitsgemeinschaft „Verantwortung“ ehrenamtlich. Sie helfen Kindern, Senioren und Tieren.

Mitunter zweifle ich am Verstand der ganzen jungen Generation, wenn ich sehe, auf welche Art diese sich gegen bestehende Regeln auflehnt – und zum Beispiel einen Baum fällt, um gegen Abholzung zu demonstrieren. Wobei Protest gerade in der Jugend ja ganz normal ist – und auch gut. Trotzdem denkt man dann: Macht doch lieber mal was Sinnvolles. Und genau das durfte ich in Gardelegen erleben - bei den Mitgliedern der AG „Verantwortung“ des Gymnasiums, die sich ehrenamtlich engagieren.