Schock für Eltern: Keine Einschulung in Gardelegen in diesem Jahr - Zukunft ungewiss

Das schöne Gebäude ist denkmalgeschützt, entspricht aber nicht den gesetzlichen Vorgaben. An der evangelischen Grundschule wird es deshalb in diesem Jahr keine Einschulung geben. Die Zukunft der Bildungseinrichtung scheint ungewiss.

Gardelegen - Bedeutet das langfristig das Aus für eine beliebte Grundschule in Gardelegen? „Der Herr, dein Gott, ist bei dir gewesen. An nichts hast du Mangel gehabt“, war am Donnerstag als Tageslosung auf der Internetseite der Evangelischen Grundschule Gardelegen zu lesen. Nun aber mangelt es der Schule leider doch an etwas: Räumlichkeiten.