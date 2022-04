Bisher zwei Kandidaten für Bürgermeisterwahl in Gardelegen

Noch zwei Wochen können sich Interessenten bewerben für die höchste Stelle in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen, für das Bürgermeisteramt. Zwei Kandidaten gibt es bereits.

Das Gardeleger Rathaus, Sitz des Bürgermeisters der Stadt. Am 6. März finden Bürgermeisterwahlen statt. Und einziehen wollen ins Rathaus bisher zwei Bewerber.

Gardelegen - Je mehr Bewerber, um so spannender wird sie, die Bürgermeisterwahl in Gardelegen. Während es in den vergangenen Wochen recht ruhig war, geht es jetzt offenbar auf die Zielgerade.