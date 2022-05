Blütenpracht in Gardelegen und den Ortsteilen - Nachmachen erwünscht

Auf ungemähten Rasenflächen sind noch so viel mehr blühende Pflanzen als die allseits verbreitete Pusteblume zu entdecken.

Gardelegen - Wer mit offenen Augen in der Natur unterwegs ist, auch in der Stadt Gardelegen, kann derzeit auf Rasenflächen und Wiesen überall die schönsten Blumen entdecken. Warum das auch so gewollt ist seitens der Grünpflegeexperten.