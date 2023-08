Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jeetze - An der Bockwindmühle in Jeetze sind die Ruten, wie die Flügel fachmännisch genannt werden, defekt und müssen unbedingt ausgetauscht werden. Dies ist eine Maßnahme zum Erhalt der historischen Mühle. In den Flügeln hat sich der Hausschwamm eingenistet. Dazu kommt, dass die Klappen der Flügel immer wieder herausgefallen und nur notdürftig befestigt worden sind. Doch eine solche Reparatur kostet Geld. „Unser Verein zum Erhalt der Jeetzer Windmühle hat in den zurückliegenden Jahren viel getan, gekämpft und gehofft, dass die Reparaturkosten aufgetrieben werden können“, berichtet Carola Hübner.