Bombenangriff in Gardelegen: Wie soll der neue Gedenkort aussehen?

Gardelegen - Es waren zwei tolle Ideen, um künftig am Gardelegener Postparkplatz an den Bombenangriff vom 15. März 1945 zu erinnern. Denn an diesem Tag wurde dort das Jährigsche Haus getroffen, in dessen Keller, der fälschlicherweise als Luftschutzbunker deklariert war, zahlreiche Bürger Schutz gesucht hatten – leider vergebens. 52 Opfer waren allein an diesem Ort zu beklagen, darunter neun Kinder.