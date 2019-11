Ein Radlader auf dem Hof eines Köckter Rinderzuchtbetriebes fing Feuer. Das beherzte Eingreifen eines Mitarbeiters verhinderte Schlimmeres.

Köckte l Es war eine brandgefährliche Situation gestern Morgen um 7.53 Uhr in einem Rinderzuchtbetrieb an der Straße Zum neuen Damm in Köckte. Dort fing ein Radlader während der Fütterung plötzlich Feuer. Mitarbeiter Detlef Rosenbruch reagierte blitzschnell, konnte so Schlimmeres verhindern. Dabei begann alles ganz harmlos, wie er erzählte. Erst sei das Licht im Fahrzeug ausgegangen. Dabei habe er sich, so der 59-Jährige, aber noch nichts gedacht. War vielleicht eine Sicherung durchgebrannt? Kann ja alles passieren. In der Halle fiel ihm dann aber der Brandgeruch auf, und er sah plötzlich unten am Fahrzeug Flammen.

Ursache wohl technischer Defekt

Der Bauer fuhr den brennenden Radlader aus der Halle, brachte einen nebenstehenden Traktor in Sicherheit und begann mit einem Wasserschlauch zu löschen. Ein anderer Kollege alarmierte die Feuerwehr. „Innerhalb weniger Minuten stand die komplette Maschine in Vollbrand. Ich habe Schutz hinter einer Stalltür gesucht, denn ein Reifen und eine Scheibe des Radladers sind meterweit durch die Luft geflogen. Und dann ist auch noch ein Hydraulikschlauch geplatzt, und durch das Öl hat sich der Brand explosionsartig ausgebreitet. Es war zu spät“, so Detlef Rosenbruch, der natürlich auch Angst um seine Tiere hatte.

Erst den drei anrückenden Feuerwehren aus Mieste, Miesterhorst und Köckte gelang es, den Fahrzeugbrand zu löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf die angrenzenden Stallungen zu verhindern. Wie Wolfgang Witte, Wehrleiter der Miester Feuerwehr, sagte, konnte der Brand gut abgelöscht werden. Im Anschluss kontrollierten die 19 Einsatzkräfte vor Ort akribisch den Stall, ob sich noch irgendwo Brandnester befinden. Während der Löscharbeiten wurde laut Witte vor allem auch auf auslaufendes Öl geachtet, das sofort gebunden und entsorgt wurde.

Bilder Durch das schnelle Handeln von Detlef Rosenbruch kam auch kein Tier zu Schaden.



Den Sachschaden beziffert der Eigentümer des landwirtschaftlichen Betriebes auf über 30 000 Euro. In den Hallen sind etwa 500 Rinder untergebracht. Weder Menschen noch Tiere wurden verletzt. Dies ist neben der Feuerwehr auch der Verdienst von Detlef Rosenbruch. Nach ersten Ermittlungen der Polizei handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt am Radlader.