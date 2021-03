Brandmittelspürhund Jacky ist im ausgebrannten Wohnhaus in Faulenhorst im Einsatz. Foto: Doreen Schulze

Brandermittler der Polizei mit Spürhund rückten in Faulenhorst an. Dreimal hatte es auf dem Grundstück chon gebrannt.

Faulenhorst l Ein großes Aufgebot von Spezialisten vom Landeskriminalamt (LKA) und vom Zentralen Kriminaldienst (ZKD) in Stendal sah sich auf dem Dreiseitenhof in Faulenhorst um, auf dem vor wenigen T



agen das Wohnhaus einer jungen Familie ausbrannte. Es war der vierte Brand seit Mitte Januar auf diesem Grundstück. Zuvor brach das Feuer in den Scheunen des Hofes aus (Volksstimme berichtete). Bereist nach diesen Ereignissen ging die Polizei von Brandstiftung aus.



Am Freitag begannen die kriminaltechnischen Untersuchungen. Allerdings entfachten sich da immer noch Glutnester. Die Untersuchungen konnten nicht abgeschlossen werden. Die Vielzahl der Brandereignisse auf diesem Hof innerhalb kurzer Zeit und die Tatsache, dass das Feuer diesmal im Wohnhaus ausbrach, führten nun auch dazu, dass gestern ein größeres Aufgebot an Brandermittlern angerückt war, „um noch einmal mit mehr Sachverstand draufzuschauen“, teilte Ursula Ritter vom Polizeirevier Salzwedel vor Ort mit. So kam neben den Spezialisten von LKA und ZKD auch Brandermittlungsspürhund Jacky zum Einsatz.



Die Hündin von der Diensthundeführerschule Pretzsch, ein Mischling aus Heideterrier und Jagdterrier, zeigt Brandbeschleuniger an. Sie spürt beispielsweise Benzin, Diesel oder Kerosin auf. Findet sie solche Mittel, werden Restbestände davon im Labor untersucht. Außerdem nahm eine Drohne Bilder aus der Luft auf. Diese musste insbesondere zum Einsatz kommen, da das Obergeschoss, in dem vermutlich das Feuer ausbrach, kaum mehr betreten werden konnte.



Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben. Es werde in alle Richtungen ermittelt. So sei Brandstiftung nicht auszuschließen, es bestehe aber auch die Möglichkeit, dass das Feuer aufgrund eines Defekts in der Elektrik ausbrach.



Am Nachmittag wurde das Wohnhaus von der Polizei wieder freigegeben. Die junge Familie konnte noch einige persönliche Dinge herausholen, die noch zu retten sind. Viel ist es nicht. In der Nacht des Brandes erfuhr das junge Paar, das Kind übernachtete bei den Großeltern, viel Zuspruch von den Nachbarn. Ihnen wurden Decken und Jacken gereicht. Mittlerweile ist auf private Initiative eine Spendenaktion gestartet. „Die Hilfe ist so groß“, bedankt sich die junge Frau, die seit der Brandnacht mit ihrer Familie bei den Schwiegereltern unter kam. Die Ereignisse setzen ihr noch immer zu. „Ich träume vom Brand. Ich rieche ihn“, schildert sie.