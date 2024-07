Konstituierende Sitzung am Donnerstagabend im Rathaussaal: Kai-Michael Neubüser übernimmt in vierter Wahlperiode den ranghöchsten Posten im Rat. Enttäuschung bei der AfD-Fraktion

Der neue Stadtrat von Gardelegen nach seiner konstituierenden Sitzung am Donnerstagsabend im Rathaussaal. Beim Gruppenfoto auf der Treppe im Foyer gab es keine fraktionelle Zuordnung. Man stand gemischt beeinander. Es fehlte Pascal Mattheis (CDU).

Gardelegen. - Stühlerücken im Stadtrat, das war quasi am Donnerstagabend gleich in zweierlei Hinsicht der Fall. Zum einen reichten die Plätze im Zuschauerbereich nicht aus. Da mussten Stühle nachgeholt werden. Und auch die Sitzordnung des Stadtrates selbst war etwas anders. Die AfD-Bank war im Vergleich zur vorigen Wahlperiode fast doppelt so groß (von sechs auf elf). CDU, Linke, SPD und Freie Wählergemeinschaft Südliche Altmark (FWG konnten ihre Plätz behalten. Umziehen mussten Frank Roßband und Dirk Kuke als fraktionslose Einzelbewerber.