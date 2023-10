Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Was das Verteilen der Brauchtumsmittel (Budget) – es gibt jährlich sechs Euro pro Einwohner – betrifft, existieren in der Einheitsgemeinde Kalbe völlig unterschiedliche Handhabungen. Dabei gibt es schon seit Jahren eine klare Regelung, die für alle einheitlich gilt, wie Bürgermeister Karsten Ruth (parteilos) während der Stadtratssitzung am Donnerstagabend deutlich machte.