Energiekrise Brennholzklau jetzt auch in Gardelegen?

Wo steigende Preise auf kriminelle Energie treffen, da verschwinden neuerdings ganze Bäume. Schäden in Millionenhöhe beklagt der Waldeigentümer-Verband AGDW in Berlin. Sind Brennholzdiebe auch in Gardelegen unterwegs?