Kalbe - Straßentheater, Artistik, Comedy und Musik: Das und noch viel mehr wird vom 15. bis 17. September in Kalbe geboten. Denn dort geht zum sechsten Mal das Brucca-Festival über die Bühne – oder besser gesagt über die Bühnen. Denn es gibt gleich mehrere davon, insgesamt neun, die das Publikum mit unterschiedlichen Performances anlocken.

Im Zentrum des Festivals, das vom Verein Künstlerstadt Kalbe veranstaltet wird, steht der Kulturhof an der Rathausstraße 39, wo am Freitag, 15. September, ab 19.30 Uhr bereits eine Abendvorstellung stattfindet und wo im Anschluss Live-Musik auf die Gäste wartet.

Die offizielle Eröffnung findet dann allerdings am Sonnabend, 16. September, ab 11.30 Uhr auf der Wiese am Kutscherhaus statt. Weitere Spielorte sind der Kalbenser Sportplatz, die sogenannte Kirschbaumwiese an der Ostpromenade, der Platz vor der evangelischen Kirche, der Rosenwinkel, der freie Platz an der Gerichtsstraße 14, der Hof an der Gerichtsstraße 17 und natürlich die Scheune auf dem Kulturhof. Dieser wird am Sonnabendabend ein weiteres Mal zum Mekka der Musikfans.

Vorstellungen aufeinander abgestimmt

„Alle Vorstellungen sind so aufeinander abgestimmt, dass sie entlang einer Route erwandert werden können“, teilt der Verein Künstlerstadt Kalbe mit. Sämtliche Spielorte sind barrierefrei zugänglich. Die Vorstellungen finden in deutscher Sprache beziehungsweise ganz ohne ein gesprochenes Wort statt. Sollte, wovon derzeit nicht ausgegangen wird, Regenwetter einsetzen, gibt es eine Alternativroute mit überdachten Spielorten, heißt es in der Ankündigung.

Das Brucca-Festival ist zweifelsohne ein sehr publikumswirksames Event, das sich bereits in den vergangenen Jahren, in denen es stattfand, großer Beliebtheit erfreute. Teilweise reisen die Besucher von sehr weit an, um bei diesem deutschlandweit ziemlich einmaligen Format dabei sein zu können. Denn wo gibt es sonst so eine geballte Ladung unterschiedlicher Kunstformen im öffentlichen Raum?

Übrigens: Brucca ist die althochdeutsche Form des Wortes Brücke. Und davon gibt es ja in Kalbe bekanntlich (mindestens) 100 Stück. Zudem baut das Festival Brücken zwischen verschiedenen Kunstformen und Menschen, die ansonsten eher weniger mit derartigen Performances in Berührung kommen. Brücken gibt es zudem zwischen mehreren Nationen. Denn das Festival wurde einst als eine deutsch-niederländische Kooperation gestartet.

Der Festivalpass kostet im Vorverkauf 20 Euro, an den Tageskassen 25 Euro, Einzeltickets pro Veranstaltung sind für 4 Euro zu haben, Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.