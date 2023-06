Parkende Fahrzeuge auf beiden Seiten der Kleinen Dorfstraße in Brunau. Für den Schulbusverkehr sind diese oft eine Herausforderung. Manchmal ist es ziemlich eng. Die Busse kommen nur schwer an den Fahrzeugen vorbei. Dies könnte sich nun ändern. Der Stadtrat wird in dieser Woche über eine Änderung der Beschilderung abstimmen.

Brunau - Eng ist es in der Kleinen Dorfstraße in Brunau, wenn am Morgen oder am Nachmittag die Busse vor dem Schulgebäude anrollen. Aus den umliegenden Dörfern werden die Mädchen und Jungen gebracht. Am Nachmittag fahren die Busse sie dann wieder nach Hause. Doch manchmal muss der

Busfahrer mit seinem Fahrzeug ganz schön rangieren, wenn er von der Haltestelle vor der Grundschule abfährt. Parkende Fahrzeuge lassen die dort ohnehin schmale Fahrbahn noch schmaler erscheinen.