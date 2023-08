Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe/Gardelegen - Wer wissen möchte, wie die Kalbenser Burg vor Jahrhunderten ausgesehen hat, wer Dokumente aus verschiedenen Zeiten sucht oder wer Wissenswertes über den Goliath erfahren möchte, der sollte das Antiquariat von Peter Flick besuchen. So gut wie zu jedem Thema und auch ganz viel Kalbe betreffend ist in den Regalen an der Sandstraße in Gardelegen zu finden. Oder besser gesagt war dort zu finden. Altersbedingt und aus gesundheitlichen Gründen löst Peter Flick mit Unterstützung seines Sohnes Lars Flick das Geschäft auf.