Wannefeld (ew) - Die Idee, ein Büchertauschregal im Buswartehäuschen einzurichten, gab es schon länger im Wannefelder Ortschaftsrat. Die Umsetzung erfolgte nun spontan, wie Ortschaftsrätin Antje Brune erzählte.

Als nämlich jüngst Sperrmüllabfuhr in der Region war, war sie mit Ingrid Baule zu einer Sitzung in Letzlingen. Und vor der Grundschule stand ein aussortierter Vitrinenschrank, genau passend für die geplante Bücherecke. Die Frauen sicherten ihn und organisierten die Abholung. Ortsbürgermeister Gustav Wienecke, der sich zuvor das Okay von der Stadt und der PVGS geholt hatte, und Horst Richter bauten Einlegeböden ein und stellten die Vitrine auf.

Innerhalb einer Woche war sie mit den unterschiedlichsten Büchern bestückt. Von Romanen über Krimis und Liebesgeschichten bis hin zu Kinderbüchern ist alles dabei, wie Anneli Brune feststellen konnten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.