Nun gibt es sie offiziell, die neue Bürgerinitiative, die für den Erhalt des Back- und Bethauses des Großen Hospitals in Gardelegen kämpft.

Gardelegen l Mit Plakaten, die in einer Fotomontage zeigen, wie sich ein saniertes Back- und Bethaus ins Ensemble mit den zwei Flügeln des Großen Hospitals einfügt, hatte die neue Bürgerinitiative (BI) Aufstellung genommen. Darauf hatte jeder Mitstreiter des Aktionsbündnisses „Rettet das Backhaus“ einen Spruch geschrieben, der für ihn symbolisch für das Ansinnen der BI steht.



„Abriss ist keine Option“, hatte beispielsweise der Initiator der BI-Gründung, Thomas Kirchhoff aus Gardelegen, notiert. Oder „Nicht wissen, was zu einem gehört, bis man es abgerissen hat“, frei nach dem Autor Truman Capote, zitiert aus seinem Roman „Frühstück bei Tiffany“, betont AfD-Stadtrat Georg Krutzfeld. Oder ein Goethe-Zitat: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen“.



„Damit fangen wir jetzt an zu arbeiten“, sagt Kirchhoff. Großes Ziel sei es, dass das Backhaus nicht, wie jetzt geplant, abgerissen wird. Und dass die Gardelegener Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) das Backhaus mit in das Sanierungskonzept für den zweiten Flügel des Großen Hospitals aufnimmt.



Plakataktion zum Auftakt

Thomas Kirchhoff„Eine zweite Möglichkeit wäre eine Übergabe des Backhauses an Dritte, die es dann sanieren“, so Kirchhoff. Wichtig für die BI sei aber zunächst der Erhalt des historischen Gemäuers. Und der Zustand sei nicht schlecht nach den ersten Sanierungsarbeiten Anfang der 1990-er Jahre, so Kirchhoff. Die Tragfähigkeit sei gesichert. Das Fundament stabil. Natürlich sei da noch viel zu tun, aber es sei machbar, sind Kirchhoff und seine Mitstreiter überzeugt. Auch Ideen für eine Nutzung hat Kirchhoff. „Da könnte ein Steuerbüro einziehen oder eine Physiotherapie“, blickt der BI-Chef in die Zukunft. Möglich wäre auch, das Backhaus für Wohnzwecke zu nutzen.



Die BI arbeite dabei eng mit dem Stendaler Architekten Lutz Schwarzbrunn, Gegner der Abrisspläne, zusammen. Der habe bereits ein Sanierungskonzept erstellt. „Er wollte es ja kaufen und sanieren. Er hätte auch gleich den Hospitalflügel mit gekauft und saniert. Aber er ist ja gehindert worden“, betont Kirchhoff. Man könne schließlich historische Stätten nicht gleich abreißen. Und das Argument, es sei schließlich nicht mehr historisch, weil man Anfang der 1990-er Jahre die Außenhülle mit neuen Materialien saniert habe, könne man nicht nachvollziehen. „Da müsste man ja auch die Dresdner Frauenkirche abreißen, denn die wurde schließlich zu 95 Prozent mit neuen Materialien wieder aufgebaut“, betont Kirchhoff.



Zur neuen BI gehört neben vielen Privatleuten und Stadtrat Krutzfeld auch CDU-Stadtrat Andreas Finger. Außerdem Gardelegens ehemalige Stadtdirektorin, Bürgermeisterin, Stadträtin und langjähriges Mitglied im Stiftungsrat der Vereinigten Hospitalstiftung zu Gardelegen, Hannelore von Baehr. „Ich war schon immer gegen einen Abriss des Back- und Bethauses“, betont von Baehr. Das Back- und Bethaus mit dem Hospital stelle ein mittelalterliches Gesamtensemble dar, das in Mitteldeutschland einzigartig erhalten sei, betont auch Stadtrat Finger in einem Schreiben an die Redaktion.



Nutzungsvorschläge

Andreas FingerNutzungsmöglichkeiten gebe es für Finger so einige, etwa eine Cafeteria, Räumlichkeiten für Vereine, Gruppen und Familienfeiern. Der alte Backofen im Keller könne dekorativ durch eine Glasplatte sichtbar und zusätzlich durch einen separaten Kellereingang sogar auch erlebbar gemacht werden. „Nutzungsmöglichkeiten gibt es viele, wenn man nur will und alle an einem Strang ziehen“, ist sich Finger sicher.



Inwieweit die BI erfolgreich sein wird, ist derzeit noch offen. Das Backhaus befindet sich im Eigentum der Hospitalstiftung. Ein Abrissantrag wurde vom Kreis bereits genehmigt. Die Wobau will nach dem ersten Flügel nun auch den zweiten Flügel des Großen Hospitals sanieren. Das allerdings aber nur, wenn das Backhaus abgerissen wird. Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 8. März einen Sanierungszuschuss von 822.500 Euro bestätigt.



Abrissgegner Lutz Schwarzbrunn zweifelt nun allerdings den korrekten Ablauf in der Beratung und Abstimmung dazu an und hat bei der Oberen Kommunalaufsicht eine entsprechende Prüfung beantragt. Die Stadt war daraufhin aufgefordert worden, bis zum 6. April eine Stellungnahme zum Verlauf abzugeben (Volksstimme berichtete).