Ausbildung bei der Bundeswehr Als "Mörder und Nazi" beschimpft: Junger Soldat spricht über Anfeindungen im Alltag
Mit 17 Jahren ist Lanny T. in die Grundausbildung bei der Bundeswehr gestartet. Er berichtet von Zusammenhalt, Liebe zum Vaterland, aber auch von Beschimpfungen als „Mörder“ und „Nazi“.
Aktualisiert: 14.11.2025, 11:43
Letzlingen/Haldensleben - Am 12. November einigten sich die Koalitionspartner im Bund nach mehrwöchigen Diskussionen im Wehrdienst-Streit. Einer, der weiß, was künftige Rekruten – egal ob freiwillig oder nicht – erwartet, ist Lanny T. Er hat im zurückliegenden Jahr den ersten Grundausbildungslehrgang überhaupt, der im Gefechtsübungszentrum Heer in Letzlingen angeboten wurde, absolviert und berichtet von seinen persönlichen Erfahrungen ...