Zethlingen/Cheinitz - Der Schankraum des Zethlinger Dorfgemeinschaftshauses drohte aus allen Nähten zu platzen. So viele Bürger waren am Donnerstagabend zur Ortschaftsratssitzung erschienen. Ging es dort doch um eine mögliche Erweiterung des örtlichen Windparks. Und die treibt die Zethlinger und Cheinitzer um, wie sich nicht nur anhand einer fünfseitigen Unterschriftenliste zeigte, die Einwohner Matthias Lüttge im Auftrag seiner Mitstreiter an Ortsbürgermeisterin Doris Beneke übergab. Die Liste soll nun an die Stadt Kalbe weitergeleitet werden.

