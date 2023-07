Jeetze - Der Spielplatz in Jeetze bleibt eine „Dauerbaustelle“, beschreibt Ortsbürgermeister Jens Mösenthin. Das gelte auch für den nahe gelegenen Bolzplatz. „Letzterer ist als solcher nicht mehr zu erkennen.“ Und der Spielplatz sei als solcher „fragwürdig aber noch nutzbar“, beschreibt Mösenthin die Situation. Das Problem ist, dass beide Areale verkrauten.

In den zurückliegenden Jahren ist dieses Thema immer wieder und in regelmäßigen Abständen von den Mitgliedern des Ortschaftsrates angesprochen worden. Doch geändert habe sich so gut wie nichts. Bereits vor Jahren machte der Bauhof darauf aufmerksam, dass dort Schachtelhalm vorkomme, ein Unkraut, welchem nur schwer zu Leibe zu rücken ist. Die Wurzeln reichen bis eineinhalb Meter in den Boden und werden daher oft nur unzureichend entfernt. Die Pflanzen treiben immer wieder neu aus.

Der starke Unkrautbewuchs ärgert die Dorfbevölkerung immer wieder. Der Ortsbürgermeister machte während der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates darauf aufmerksam, dass die 22 Mitarbeiter des städtischen Bauhofs für die Stadt Kalbe und 37 Ortsteile zuständig sind. Sie würden es nicht schaffen, in allen Ortsteilen gleichermaßen die Pflegemaßnahmen vorzunehmen.

Spielgeräte auf dem Dorfplatz

Mösenthin lenkte die Diskussion um den Zustand des Spielplatzes aber in eine andere Richtung. „Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir uns die Standortfrage stellen.“ So äußerte Jens Mösenthin, dass der Pflegezustand der Fläche zu wünschen übrig lasse. „Allerdings befindet sich der Spielplatz auch auf keinem zentralen Platz.“ Das moderne, farbenfrohe Kombinationsspielzeug zum Klettern, Rutschen und Toben steht vor einem Neubau. Die Kinder der dort lebenden jungen Familien sollte er einst einladen. Nun gibt es die Idee, dieses Spielgerät zentraler aufzustellen. „Ich könnte mir vorstellen, den Spielplatz auf den Dorfplatz zu verlegen“, so Mösenthins Vorschlag. Dieser Platz werde häufiger gepflegt.

Er fragte die Dorfbewohner – etliche waren bei der Sitzung anwesend – nach deren Meinungen. Die fielen unterschiedlich aus. Sigrun Mösenthin, Einwohnerin, die in Jeetze die Kindertagesstätte leitet, begrüßte den Vorschlag. Mit den Kita-Kindern sei sie regelmäßig im Ort unterwegs, um ihnen die Gegebenheiten dort vertraut zu machen.

Auch der Dorfplatz werde angesteuert. Der befinde sich neben der Kirche. Dort stehe auch das Kriegerdenkmal, es sei also ein „besonderer Ort, der mehr Aufmerksamkeit verdient hat“. Ein Dorfplatz sei schließlich auch ein Treffpunkt, ein Ort, an dem die Bewohner des Dorfes zusammenkommen. Ein Platz auch für Kinder wäre sicher eine gute Sache. Zudem gebe es dort auch Feste. Auch das spreche dafür, für die jüngsten Bewohner dort Attraktives vorzuhalten, so Mösenthin.

Pflegeverträge für Bürger

Diese Ansicht kommt aber nicht bei allen gleichermaßen an. Eine andere Einwohnerin äußerte, dass ihr die Idee, den Spielplatz auf den Dorfplatz umziehen zu lassen, nicht gefalle. „Da muss dann sicher ein Zaun drum herum, damit die Kinder nicht auf die Straße laufen.“ Nein, so die Frau: „Damit verbauen wir uns unseren schönen Dorfplatz.“

Andere Einwohner verwiesen auf die Handhabe der Grünpflege in der Hansestadt Gardelegen. So gebe es dort Pflegeverträge zwischen der Stadt und Einwohnern. Diese kümmern sich um eine festgelegte Fläche.

Könnte so mit dem Spielplatz verfahren werden? Die Idee wurde ins Protokoll aufgenommen. Es gab aber auch Stimme dagegen, „noch mehr auf den Bürger abzuwälzen“.

Die Pflege des Spielplatzes in Jeetze wird den Ortschaftsrat weiter beschäftigen. Eine Lösung wurde bislang noch nicht gefunden.