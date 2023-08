Wahl Bürgermeisterwahl in Kalbe: Leser fragen, Kandidaten antworten

Am 24. September stellen sich sechs Kandidaten zur Wahl des neuen Bürgermeisters in der Einheitsgemeinde Kalbe. Was wollen sie anpacken, was einbringen, wie Bewährtes erhalten? Leser stellten Fragen an diese. Die Volksstimme startet heute das Kreuzverhör.