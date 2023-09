Nach der Bürgermeisterwahl ist vor der Bürgermeisterwahl in Kalbe. Denn am 8. Oktober gibt es einen erneuten Urnengang. Aber was sagen die Kandidaten zum Ergebnis?

Bürgermeisterwahl in Kalbe: Was die Kandidaten zum Ergebnis sagen

Kalbe - „Super happy“ und hoch motiviert sei er dank des Vertrauens vieler Wähler. Das hat Andreas Pietsch erklärt, nachdem am Sonntagabend das vorläufige Endergebnis der Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Kalbe feststand. Mit insgesamt 31,73 Prozent der Stimmen hatte der 41-jährige Kalbenser in vielen Wahlbereichen die Nase vorn. Für einen klaren Sieg hätte es aber mehr als 50 Prozent gebraucht. Nun also tritt Pietsch (parteilos, nominiert von der Freien Liste) bei der Stichwahl am Sonntag, 8. Oktober, gegen Mirko Wolff (parteilos) an.