Wer für die Bürgermeisterwahl am 24. September per Briefwahl stimmen möchte, kann noch Unterlagen beantragen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kalbe - Am Sonntag, 24. September, wählen die Einwohner der Einheitsgemeinde Kalbe einen neuen Bürgermeister. Im Rathaus laufen dafür die Vorbereitungen auf Hochtouren. „Die Wahlbenachrichtigungen wurden ab dieser Woche per Post verschickt“, berichtet Teresa Zimmermann, Mitarbeiterin im Hauptamt der Stadtverwaltung, auf Anfrage. Einige Wahlberechtigte werden diese also bereits in ihrem Briefkasten entdeckt haben.