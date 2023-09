Am 24. September ist Bürgermeisterwahl in der Einheitsgemeinde Kalbe.

Kalbe - In der Einheitsgemeinde Kalbe stehen Veränderungen an. Am Sonntag, 24. September, sind die Wahlberechtigten der Kommune aufgefordert, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Sechs Kandidaten treten zu dieser Wahl an. Sollte an diesem Tag keiner von ihnen die absolute Stimmenmehrheit erhalten, wird es am Sonntag, 8. Oktober, eine Stichwahl geben.