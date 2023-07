Susann Schröder will auf den Bürgermeisterstuhl. Die Engersenerin ist bereits die vierte Kandidatin um diesen Posten.

Wer wird Bürgermeister im Rathaus in Kalbe?

Kalbe - Für die Wahl zum Bürgermeister der Einheitsgemeinde Kalbe geht ein vierter Kandidat ins Rennen – genaugenommen eine Kandidatin. Susann Schröder (parteilos) ist Einzelbewerberin. Die 41-jährige Diplomkauffrau aus Engersen ist verheiratet und Mutter von fünf Kindern. Bisher ist sie nicht kommunalpolitisch in Erscheinung getreten. Schröder ist in der Region geboren und aufgewachsen. „Ich verfolge aufmerksam das kommunalpolitische Geschehen. Ich bin davon überzeugt, dass die Stadt Kalbe und die dazu gehörigen Gemeinden mehr können. Ich möchte die vielfältigen Potenziale der Region besser nutzen und fördern.“

Neben Schröder gibt es drei weitere Kandidaten. So möchte der Kalbenser Frank Kossow (parteilos, 65) Bürgermeister werden. Bewerbungsunterlagen abgegeben hat auch Andreas Pietsch (40). Der parteilose Kalbenser ist von der Wählergruppierung Freie Liste nominiert worden, die im Stadtrat vertreten ist. Vom CDU-Ortsverband nominiert wurde Karsten Klingbeil (CDU, 52). Er ist Mitglied des Stadtrates.

Susann Schröder möchte Bürgermeiserin in Kalbe werden. Foto: privat

Die Bewerbungsfrist endet am Montag, 17. Juli, 18 Uhr. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 24. September, statt. Eine Stichwahl wäre am Sonntag, 8. Oktober.