Kalbe/Engersen - Susann Schröder und Andreas Pietsch haben sich bereits in der Volksstimme als Kandidaten für das Bürgermeisteramt der Einheitsgemeinde Kalbe vorgestellt. Nun tritt Karsten Klingbeil in den Ring. Der Engersener setzt sich für Bürgernähe und Transparenz ein, wie er sagt. „Die Bürger möchten mitgenommen werden. Ich möchte wissen, was die Menschen in allen 37 Ortsteilen bewegt.“ Dazu möchte er, sollte er gewählt werden, Sprechstunden anbieten. Er will auch raus in die Dörfer und regelmäßig an Ortschaftsratssitzungen teilnehmen. Die Ortschaftsräte und Ortsvorsteher will er einmal im Quartal treffen, um Informationen auszutauschen, Dinge voranzutreiben. Kontakt möchte der 52-Jährige zu Vereinen, Seniorengruppen und Feuerwehren halten. Als „Motor der Demokratie“ sieht er das Ehrenamt, ohne das sich auf dem Land nur wenig bewegen würde, wie er einschätzt.