Diesmal geht es bei den Fragen der Leser an die Kandidaten in Vorbereitung der Bürgermeisterwahl um das Thema Eigenheimgebiet in der Kernstadt.

Am 24. September ist Bürgermeisterwahl in Kalbe.

Kalbe - Das „Kreuzverhör“ der sechs Kandidaten, die sich für das Amt des Bürgermeisters in der Einheitsgemeinde Kalbe bewerben, geht weiter. Volksstimme-Leser haben ihnen verschiedene Fragen gestellt. Ein Thema, das immer wieder die Gemüter der Menschen vor Ort bewegt, ist das kaum vorhandene Bauland in der Stadt Kalbe für Familien, die sich ein Eigenheim errichten wollen. Außer Lückenbebauung in der Altstadt ist momentan in der Kernstadt nichts verfügbar. Junge Leute, die eigentlich in Kalbe bleiben möchten, wandern ab, weil sie hier keine Möglichkeiten für den Häuslebau finden. Das vorgesehene Baugebiet neben der Eugenie-Schildt-Straße muss erst noch erschlossen werden. Kritisiert wurde von den Bürgern bereits häufiger, dass es kaum Chancen gibt, in Kalbe ein Eigenheim zu errichten. Deshalb geht es heute um dieses Problem. Wie sehen das die Kandidaten?