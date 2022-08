Konzert am 3. September Burgfest in Kalbe: Wie die Band Schwarzbrand zu ihrem Namen kam

Schwarzbrand wird den Besuchern des Burgfestes in Kalbe am 3. September serviert. Damit werden allerdings nicht Zunge und Gaumen verwöhnt, sondern die Ohren, denn der hochprozentige Name gehört der Band, deren Auftritt Höhepunkt der Veranstaltung sein soll.