Burgweihnacht Burgweihnacht in Kalbe für ersten Advent abgesagt

Die Burgweihnacht auf dem Burggelände am ersten Advent ist seit langem Tradition in Kalbe. Doch auch in diesem Jahr wird das vorweihnachtliche Markttreiben coronabedingt nicht stattfinden. Ob es das Turmblasen am 24. Dezember geben wird, ist derzeit noch offen.