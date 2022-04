Das Wetter und der Klimawandel Chaoswinter 1978/79 in Gardelegen: Wiederholung möglich?

Gardelegener, die ihn erlebten, erinnern sich noch gut an den Chaoswinter 1978/79. Kann sich so ein Ereignis wiederholen und welche Rolle spielt der Klimawandel? Was der Deutsche Wetterdienst sagt.