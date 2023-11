Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Bau von Bushaltestellen zu bezuschussen. Und genau das könnte dazu führen, dass solche doch noch neu in Jemmeritz entstehen.

Chef der PVGS wirbt für Bau von zwei neuen Haltestellen in Jemmeritz

Kalbe/Jemmeritz - Entscheidet sich der Kalbenser Stadtrat doch noch für eine Investition in zwei neue Bushaltestellen an der Jemmeritzer Ortsdurchfahrt? Der Geschäftsführer der kreiseigenen Personenverkehrsgesellschaft Salzwedel (PVGS), Ronald Lehnecke, versuchte jedenfalls während der Sitzung des städtischen Bauausschusses am Mittwoch, genau dies schmackhaft zu machen.