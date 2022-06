Dann lieber Lockdown? Gardelegener Gastronomen fürchten 2G+

Noch gilt in der Gardelegener Gastronomie die 2G-Regel. Was passiert, wenn 2G+ kommt? Die Volksstimme fragte bei Unternehmen in Gardelegen und Kalbe nach.

Gardelegen - Heute bleibt die Küche kalt, stattdessen geht’s in ein Restaurant, mal fein zu Abend essen in der Adventszeit. Entspannt und ohne Stress. Das ist schon länger so ohne Weiteres für jedermann nicht mehr möglich. Doch was passiert, wenn die Corona-Maßnahmen weiter verschärft werden? Wenn 2G+ eingeführt wird?