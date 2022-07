Das letzte Frühlingskonzert im Kinosaal Mieste

Mieste - Sie wurden gefeiert wie die großen Stars, etwa bei den traditionellen Oktoberfesten in Jerchel – Standing ovation und Zugaben über Zugaben. Wenn er einlädt, sind die Plätze immer ganz schnell besetzt. Und so war es auch am Sonntagnachmittag, als der Musikzug Mieste nach zweijähriger coronabedingter Pause zum Frühlingskonzert in den Kinosaal gebeten hatte. Doch bei aller Freude darüber, wieder auftreten zu dürfen, schwang bei den Musikern an diesem Tag schon ein Hauch von Wehmut mit.