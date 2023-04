In der Natur entsorgter Müll bleibt ein Dauerthema. Kaum ist dieser beseitigt, liegt wieder neuer dort. Nun schwimmen Kleidungsstücke im Graben zwischen Kalbe und Engersen. Für die Beseitigung illegaler Müllhalden plant der Landkreis eine sechsstellige Summe ein.

Im Graben zwischen Kalbe und Klein Engersen liegen schon wieder Kleidungsstücke. In den zurückliegenden Wochen holten Jäger, Landwirte und Mitarbeiter des Altmarkkreises bereits mehrmals Jacken, Hosen und Pullover dort aus dem Wasser.

Kalbe/Klein Engersen - „Es ist ärgerlich. Wieder liegen Kleidungsstücke in den Gräben“, beschwert sich eine Einwohnerin über die Dreistigkeit mancher Mitmenschen. Es ist nicht das erste Mal, dass Jacken, Hosen und dergleichen im Graben schwimmen – im Graben zwischen Kalbe und Klein Engersen. „Das kann doch kein Zufall sein, dass es immer wieder an derselben Stelle ist“, so die Einwohnerin. Sie glaubt, dass jemand gezielt Altkleider dort entsorgt.