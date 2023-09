Straßenbeleuchtung Defekte Straßenbeleuchtung in Jemmeritz und Thüritz

In Jemmeritz und Thüritz ist seit Monaten die Straßenbeleuchtung defekt. War beide Male der Breitbandausbau schuld? In Thüritz liegt der Schaden wohl auch an alten Leitungen. Die Stadt will nun Abhilfe schaffen. In Jemmeritz ist die Ursache und damit die Kostenübernahme noch zu klären.