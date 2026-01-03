weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Bürger meldet, Stadt repariert: Defekte Straßenbeleuchtung sorgt für tagelange Dunkelheit in Gardelegen

Viele Straßen in Gardelegen bleiben tagelang unbeleuchtet. Das Bauamt nennt technische Defekte, alte Lampen und Denkmalschutz als Gründe. Ohne Meldung von Bürgern passiert oft nichts.

Von Elisa Schulz 03.01.2026, 18:30
In Gardelegen fallen immer wieder die Straßenlaternen aus. Für das Bauamt eine besondere Herausforderung.
In Gardelegen fallen immer wieder die Straßenlaternen aus. Für das Bauamt eine besondere Herausforderung. picture alliance/dpa

Gardelegen - Immer wieder berichten Bürger von defekter Straßenbeleuchtung in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Tage-, wochen- oder sogar monatelang bleiben teilweise ganze Straßenabschnitte im Dunkeln.