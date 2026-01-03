Viele Straßen in Gardelegen bleiben tagelang unbeleuchtet. Das Bauamt nennt technische Defekte, alte Lampen und Denkmalschutz als Gründe. Ohne Meldung von Bürgern passiert oft nichts.

In Gardelegen fallen immer wieder die Straßenlaternen aus. Für das Bauamt eine besondere Herausforderung.

Gardelegen - Immer wieder berichten Bürger von defekter Straßenbeleuchtung in der Einheitsgemeinde Gardelegen. Tage-, wochen- oder sogar monatelang bleiben teilweise ganze Straßenabschnitte im Dunkeln.