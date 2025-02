Ein Defribillator kann Leben retten. Deshalb befindet sich ein solches Gerät jetzt auch in einem Gebäude der Stadt Kalbe, das ständig genutzt wird.

Defibrillator in der Turnhalle soll im Notfall helfen

Kalbe - Ein externer Defibrillator hängt seit dieser Woche in einem Spezialkasten im Eingangsbereich der Kalbenser Turnhalle. Da diese von verschiedenen Sektionen des VfL genutzt wird und da es auch beim Sport zu medizinischen Notfällen kommen kann, hat der Vorstand entschieden, das Gerät anzuschaffen.

Am Dienstagabend stellte Rettungssanitäter und VfL-Mitglied Tobias Lenz (links) den Übungsleitern die Funktionsweise vor. Wie er sagte, dient der Defibrillator dazu, bei Patienten, die plötzlich keine eigene Herzkreislauffunktion mehr haben, das Pump-Organ mit einem elektrischen Impuls anzuregen, wieder im Rhythmus zu schlagen. Das Gerät, das nur für Erwachsene geeignet ist, erkennt dabei, ob es sich um Kammerflimmern oder Herzstillstand handelt und gibt automatisch Arbeitshinweise ab. Mit seiner Hilfe kann die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes lebenserhaltend überbrückt werden. „Die Anschaffung ist eine Wertschätzung für unsere Mitglieder“, so Vorstandsmitglied Thomas von Glahn. Der VfL hat in Abstimmung mit der Stadt mehr als 1.100 Euro dafür investiert.