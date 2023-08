Zu Beginn dieser Woche starteten die Arbeiten zur Säuberung des Denkmals und des Postmeilensteins auf dem Denkmalplatz in Kalbe. Auch die Schrift soll erneuert werden.

Denkmal und Postmeilenstein in Kalbe werden gereinigt

Sanierung auf dem Denkmalplatz: Das Denkmal, das an die Gefallenen der Weltkriege erinnert, ist gesäubert worden.

Kalbe - Etliche Namen sowie der dazugehörige Todestag erinnern auf dem Denkmalplatz in Kalbe an die Gefallenen der Weltkriege. Zu Beginn dieser Woche hat das Denkmal auf dem besagten Platz in der Stadtmitte eine Rundumerneuerung erfahren. Der Stein wird von Mitarbeitern einer beauftragten Firma gereinigt. Er erscheint nun ansehnlicher.