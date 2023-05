Kalbe - „Lege Dich ins Gras und spüre, wie es wäre, wenn Du ein Baum wärst, und Wurzeln aus Dir in die Erde wachsen würden“ – so lautet beispielsweise eine Aufforderung in einem Spiel rund um den Kurpark Kalbe, das Brit Cordes im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelt hat. Bei einem Workshop geht Ole Feldmann, der mit anderen Kindern des Hortes Abenteuerland das Spiel vorab testet, dieser Aufforderung nach. „Es fühlt sich gut an. Mir wird warm auf dem Rücken. Es ist richtig cool.“

