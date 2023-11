Kalbe - Viele Menschen sind in den vergangenen Monaten und Wochen in der Ukraine, in Israel und im Gaza-Streifen unschuldig ums Leben gekommen. Immer leidet die Zivilbevölkerung im Besonderen. Die jüngsten Opfer dort waren während der Gedenkstunde zum Volkstrauertag gestern in Kalbe wohl auch in den meisten Köpfen der Besucher am Denkmalplatz. Denn auch in der Mildestadt gedachten die Menschen der Opfer von Krieg, Gewalt und Vertreibung weltweit.

Krieg ist Deutschland nah

Karsten Ruth erinnerte in seiner Rede aber nicht nur an die Opfer, sondern auch daran, dass Deutschland – mit seiner bedeutungsvollen Geschichte, insbesondere mit Blick auf zwei Weltkriege – aktuell einer der größten Exporteure von Rüstungsgütern ist. Ruth kritisierte zudem den oft leichtfertigen Umgang mit Schlagwörtern und Begriffen in der Politik. Die Wahrheit, so zitierte Ruth, sei zu oft „das erste Opfer des Krieges“.

Ortsbürgermeister Heiko Gabriel erinnerte daran, dass beide Kriege – sowohl in der Ukraine, als auch der Krieg im Gaza-Streifen – sehr nah an Europa und somit auch Deutschland sehr nahe sind. Beide müssten so schnell wie möglich beendet werden: „Die Menschen wollen in Frieden leben und das zusammen“ betonte Gabriel.

Wie wichtig aktuell die Bedeutung solcher Veranstaltungen wie gestern am Volkstrauertag ist, zeigte schließlich die Beteiligung. In den vergangenen Jahren waren oft nur wenige zur Gedenkstunde gekommen. Gestern waren, wie auch Ruth und Gabriel feststellten, deutliche mehr Bürger gekommen, um mit ihrer Präsenz die Toten der Kriege und Vertreibung zu ehren und ihrer zu gedenken.Für einen würdigen Rahmen sorgten schließlich zwei Schülerinnen: Lina Krüger und Chiara Schunke verlasen das Totengedenken.

Bürgermeister Karsten Ruth und Ortsbürgermeister Heiko Gabriel sowie Martina Majewski und Henning Krüger vom Heimatverein legten schließlich Kränze am Denkmal für die Opfer der zwei Weltkriege nieder.